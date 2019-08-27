Возле одной из школ Копейска собрались экстренные службы

Местные жители говорят, что здание заминировали.

Послушать

Последние дни перед началом учебного года в МОУ «СОШ № 6» Копейска проходят не так уж спокойно. Возле здания учебного заведения местные жители заметили сотрудников экстренных служб за работой. По словам очевидцев, здание было заминировано.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области информацию опровергли.

«Сотрудники правоохранительных органов работают в штатном режиме», — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Однако в МОУ «СОШ № 6» подчеркнули, что в учебном заведении все в порядке.

«Сотрудники полиции проводили учения. В здании не было учеников, участвовали только правоохранители», — прокомментировали для сайта «Первый областной» в образовательном учреждении.

Отметим, что учения сотрудников правоохранительных органов проводили с 8:00 до 11:00.