«Правоохранительными органами и специализированными службами были незамедлительно приняты меры реагирования: проведена эвакуация жильцов четырехэтажного дома (состоящего из четырех подъездов) в расположенный рядом кинотеатр „Экран“, обследование чердачного и подвального помещения. В ходе проведенных оперативных мероприятий взрывное устройство обнаружено не было. На следующий день обвиняемый, являющийся жителем данного дома, был установлен и задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
Ранее судимый
Молодому человеку назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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