В Челябинской области был осужден житель города Южноуральска за ложное сообщение о заложенной в жилом доме бомбе. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на пульт Единой диспетчерской службы 21 января 2019 года в 20:38 и сообщил о том, что дом по улице Мира, 38, заминирован.

«Правоохранительными органами и специализированными службами были незамедлительно приняты меры реагирования: проведена эвакуация жильцов четырехэтажного дома (состоящего из четырех подъездов) в расположенный рядом кинотеатр „Экран“, обследование чердачного и подвального помещения. В ходе проведенных оперативных мероприятий взрывное устройство обнаружено не было. На следующий день обвиняемый, являющийся жителем данного дома, был установлен и задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
Ранее судимый 21-летний молодой человек рассказал, что решил пошутить и проверить работу спецслужб. За «проверку» Южноуральским городским судом он был признан виновным в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти».

Молодому человеку назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.