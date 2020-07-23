Возгорание хозяйственных построек в Карталах чуть не стал причиной трагедии

Помощь оперативно оказали сотрудники пожарной охраны.

Послушать 00:00

В собственном доме всегда нужно быть начеку. Особенно это касается хозяйственный построек, которые, чаще всего, сделаны из дерева.

В Карталах хозяева дома не заметили, как на их территории начался пожар — об этом им сказали соседи, которые и вызвали пожарную охрану. Оказывается, супруги даже не почувствовали запах огня, а дым тем более не увидели, хотя за 10 минут до этого они были на улице, во дворе.

«Муж зашел в дом со двора до возгорания. На тот момент всё было нормально. Какие-то считанные минуты, и мы услышали стук в дверь: прибежала соседка и сообщила о происшествии. Мы с мужем, конечно же, сразу вышли на улицу. Когда покинули дом, увидели страшное пламя, которое перекинулось уже на крышу», — рассказала хозяйка дома.

Огнеборцы же прибыли на место возгорания за три минуты, после поступления вызова на пульт диспетчера.

«На ликвидации последствий ЧП было задействовано 15 человек и 3 единицы техники. Человеческих жертв избежать удалось», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

По предварительным данным, огонь действительно возник в одной из хозяйственных построек, откуда он уже перекинулся на рядом находящиеся гараж и кровлю дома. Но благодаря действиям сотрудников пожарной охраны дом удалось спасти. Хотя для хозяев ущерб в любом случае оказался серьезный.