«В лоб надо дать такому подрядчику»: Алексей Текслер устроил разнос за неготовую дорогу в Карталах

Муниципалитет не радует главу региона.

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Алексей Текслер совершил второй «разворот» за день. Глава региона во время инспекции в Карталинском районе решил проверить, как идет строительство дороги в селе Аннинском. Здесь главе района снова досталось — работы до сих пор не выполнены. Судя по отчету подрядчика, дорога готова только на 10 процентов. Как так вышло, главе региона никто ответить не смог.

«Практики работы с этим подрядчиком у меня не было. А то что выполнение здесь всего 10 процентов составляет, всех очень удивило. Буду сам разбираться с этим подрядчиком», — пообещал губернатору заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко.

Отремонтировать эту дорогу поручил Алексей Текслер еще в прошлом году. Из бюджета были выделены деньги, работа началась, только очень быстро остановилась. Губернатор приехал на гравий.

«Дайте в лоб такому подрядчику. Подобные компании необходимо сразу заносить в черный список. Не можешь выполнять работу — не заходи на конкурс», — эмоционально рассуждает губернатор.

Теперь разобраться со строительством данного объекта предстоит министерству дорожного хозяйства региона.