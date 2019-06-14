/ Возбуждено дело против главного врача Южноуральской больницы

Владимира Яковлева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

В Южноуральске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о злоупотреблении главврачом городской больницы должностными полномочиями. Ведомство провело ее после обращения со стороны одного из местных жителей.

Проверкой установлено, что в период с июля 2018 по май 2019 года главный врач и главный бухгалтер медицинского учреждения, используя свои должностные полномочия, действуя из корыстной заинтересованности, излишне начисляли выплаты компенсационного и стимулирующего характера подчиненному сотруднику, который возвращал денежные средства указанным лицам. Всего сотрудником передано излишне начисленных денежных средств на сумму свыше 70 тысяч рублей, которыми должностные лица распорядились по своему усмотрению. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры.

Материалы проверки были направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения в отношении главного врача и главного бухгалтера возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». В отношении главного врача избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.