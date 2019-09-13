Сотрудники скорой помощи в Октябрьском массово написали заявления на увольнение

Причиной стало недовольство размером выплат.

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Сотрудники станции скорой помощи в селе Октябрьское массово написали заявления на увольнение. Причиной их недовольства стала заработная плата. С коллективным обращением пять медиков пришли к руководству больницы.

«В коллективном обращении они просили сохранить стаж на 80%, мы ответили, что не можем это сделать, потому что есть постановление правительства Челябинской области № 280-П, в котором регламентированы выплаты за стаж. Также они хотели "ночные" 100%, мы показали положение по учреждению, где установлены ночные выплаты 20%. И они хотели, чтобы им выплачивали средства за специальную оценку условий труда, но им не полагаются подобные выплаты. Мы, в свою очередь, предложили им увеличить стимулирующую часть до 85% с 30%», — рассказал главный врач ГБУЗ «Районная больница села Октябрьское» Александр Попов.

Предложенные условия не устроили сотрудников, после чего они подали заявления на увольнение по собственному желанию. Руководство приняло решение обсудить эту ситуацию лично с каждым из работников. На данный момент личная беседа состоялась с одним человеком из пяти. Он отказался от предложенных условий, его заявление на увольнение подписало руководство.

«Работодатель принял меры по урегулированию конфликта и согласованию с работниками их требований. В медицинской организации неоднократно проходили проверки надзорных органов, которые не выявили нарушений в выплате заработной платы. Дальнейшие действия в сложившейся ситуации будут приняты в соответствии с законодательством и трудовым кодексом. Несмотря на конфликт, станция скорой помощи продолжит работать, жители района не останутся без медицинской помощи», — сообщает региональный Минздрав.

Как отмечает Александр Попов, в медучреждении проводилось обучение, после которого уволившемуся сотруднику уже нашли замену. В ближайшее время штат будет полностью укомплектован.