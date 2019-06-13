/ Похищение 4-летнего мальчика в Челябинске обернулось уголовным делом

К поискам ребенка и его отца приступили следователи.

К поискам 4-летнего Миши Лыкова, которого якобы похитил родной отец, подключились следователи. Они возбудили уголовное дело по статье 126 УК РФ — «Похищение несовершеннолетнего». До сих пор неизвестно, где находится Миша и его папа Максим Громов.

В дневное время 9 июня текущего года, находясь во дворе одного из домов в Ленинском районе города Челябинска, 28-летний мужчина похитил 4-летнего мальчика – Лыкова Михаила, и до настоящего времени удерживает потерпевшего в неустановленном месте. В совершении преступления подозревается биологический отец мальчика – Громов Максим Сергеевич, 1990 года рождения, житель города Челябинска. — рассказал сайту «Первый областной» и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

Всех, кто видел Мишу Громова или знает, где находятся мальчик и его папа, просят передать информацию по телефонам следственного отдела: 253-52-51, 729-80-43 — или в отдел полиции: 253–74–42, 253–75–01, 253–55–84.