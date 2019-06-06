/ На расстрелявшего автомобиль в Челябинске завели уголовное дело

Сейчас хулиган находится под подпиской о невыезде.

Молодого человека, расстрелявшего автомобиль в микрорайоне «Парковый», признали хулиганом. По соответствующей статье возбуждено уголовное дело. Решение о перенесении произошедшего в уголовную плоскость приняли во время проверки, организованной сотрудниками полиции Челябинска.



Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. — рассказали сайту «Первый областной» в УМВД Челябинска.

Напомним, жители микрорайона «Парковый» пожаловались, что неизвестный обстреливает автомобиль из пневматического оружия. В ходе поквартирного обхода установили личность хулигана — им оказался 23-летний житель Челябинска, который взялся за пистолет просто для забавы. Оружие изъяли.