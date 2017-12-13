/ В полицейского воткнули нож на железнодорожной станции в Аше

﻿Нападавшего объявили в розыск.

На железнодорожной станции в Аше 12 декабря полицейский стал жертвой вооруженного нападения. Правоохранитель получил несколько ударов ножом, а потом нападавший убежал. О причинах инцидента не сообщается. Против мужчины с ножом возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции.

Создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи и криминалисты аппарата управления, а также сотрудники полиции. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется розыск подозреваемого. Уголовный закон за совершение указанного преступления предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. — сообщили сайту «Первый областной» в Приволжском СУ СКР на транспорте по Челябинской области.

Приметы нападавшего мужчины: мужчина, среднего телосложения, возраст 30–35 лет, рост 165–170 сантиметров, славянской внешности, лицо смуглое, бритое, брови черные (дугообразные), глаза темного цвета, нос прямой, крылья носа узкие, щеки впалые, одетый в кожаную куртку коричневого цвета, темные джинсы, темная спортивная вязаная шапка.

Всех, кто знает, где находится подозреваемый в нападении, просят обратиться по телефону: 8-987-624-80-65, +7(347) 273-90-77, или написать в сообщение в социальных сетях ВК (), Инстаграм, либо отправить письмо на электронную почту.