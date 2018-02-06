/ 80 волонтеров помогут провести международный Чемпионат по танцам на Южном Урале

Организаторы ждут заявок от добровольцев.

Волонтеров приглашают стать частью предстоящего Чемпионата мира по танцевальному спорту. Для организации соревнований требуется помощь 80 человек. Добровольцев, прошедших отбор, ждут собеседования, профессиональное обучение и мастер-классы по латиноамериканским танцам.

В своей команде мы хотим видеть самых ярких, активных и позитивных жителей нашего города. Основные критерии: старше 16 лет, наличие свободного времени на период проведения соревнований и искреннее желание помочь сделать мир чуточку лучше. Огромным плюсом будет спортивный опыт или танцевальные навыки, ведь именно это лучше поможет вам понять потребности спортсменов, а нам провести мероприятие на достойном уровне. — рассказала сайту «Первый областной» руководитель команды волонтеров чемпионата Ольга Еникеева.

Подать заявку можно здесь. Ищут кандидатов на следующие направления: работа со зрителями, спортивные волонтеры, транспортная логистика, лингвистическое направление, проживание и аккредитация. Прием заявок осуществляется до 25 февраля.



Напомним, с 6 по 8 апреля Челябинск принимает Чемпионат мира по танцевальному спорту в дисциплине «секвей» (латиноамериканская программа), Кубок мира по танцевальному спорту по европейской программе и Кубок губернатора Челябинской области. Все соревнования пройдут в ледовой арене «Трактор».