/ Почти тысяча железнодорожников попали под сокращение в Челябинской области

ЮУЖД не оставит своих сотрудников в беде.

Информация о февральских сокращениях в ЮУЖД появилась на сайте управления по труду и занятости. Работы лишатся 988 человек, трудящихся в подразделении эксплуатации и ремонта путевых машин. Причиной увольнения являлась ликвидация структурного подразделения.



В ЮУЖД подтвердили увольнение большого числа сотрудников, однако пообещали, что они не останутся безработными. Южноуральская дирекция по ремонту и эксплуатации путевых машин вошла в состав новообразованной Уральской дирекции с управлением в Новосибирске.

Работникам предложены аналогичные должности, в настоящее время завершается их перевод в новую организацию. Процедура проходит в соответствии с действующим законодательством, с сохранением коллектива и обеспечением социальной стабильности предприятия. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУЖД — филиал ОАО «РЖД».

Добавим, что, по данным Главного управления по труду и занятости, массовые увольнения пройдут в феврале в 16 организациях, сократят штат в 205 компаниях. Всего к увольнению предполагается 3719 человек в Челябинской области.