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/ Родитель угрожал пистолетом охраннику детского сада в Челябинске

Родитель угрожал пистолетом охраннику детского сада в Челябинске

С помощью оружия мужчина пытался решить конфликт.
сегодня в 14:36
  |  Происшествия

В детский сад Ленинского района утром 14 марта пришли не только дети с родителями, но и представители ОП «Витязь». Их вызвал охранник учебного заведения, потому что отец одного из воспитанников детсада пришел с пистолетом и начал угрожать. Позже выяснилось, что оружие должно было поставить точку в словесной перепалке родителя и охранника, затянувшейся на пару дней.

Вчера вечером между мужчинами завязалась словесная перепалка в тот момент, когда отец забирал ребенка из садика. Обида оказалась настолько сильной, что уже утром разъяренный мужчина принес с собой пистолет. — сообщили сайту «Первый областной» представители ОП «Витязь».

Известно, что оружие не было боевым. Дальнейшую судьбу его владельца решит полиция.

Происшествие зарегистрировано, проводится проверка. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД города Челябинска.

Отметим, что в результате инцидента никто не пострадал.

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Комментарии

Миша Аношкин
15:50, 14.03.2019
Обидчивый какой.
Дмитрий Турутин
15:32, 14.03.2019
Сильвестр, 379
Сильвестр Артемов
15:14, 14.03.2019
Номер садика?

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