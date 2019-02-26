/ Детскую площадку, на которой едва не умерла воспитанница садика, проверит прокуратура

Кроме того, изучат документы, связанные с воспитательницей.

К проверке детсада, в котором едва не задохнулась, повиснув на капюшоне, девочка, подключилась прокуратура. Специалисты пришли в учреждение, чтобы изучить документацию, связанную с устройством воспитателя на работу, а также с оформлением в детсад иных лиц, которые отвечают за жизнь и здоровье ребенка.

Кроме того, мы хотим провести личный осмотр сооружений на спортивной площадке. На 28 февраля у нас запланирована встреча с представителями Росстандарта для дачи оценки технической данных игровых площадок. — рассказал сайту «Первый областной» помощник прокурора Златоуста Иван Хиноверов.

Отметим, что детский сад подтверждает, что если бы воспитатель не пришел вовремя, ребенок бы погиб без кислорода.

Сразу же воспитатель подбежала, сняла ребенка, начала трясти его, развязывать шапочку, чтобы обеспечить доступ воздуха. Забежала в учреждение, позвала на помощь. Помощь оказала старший воспитатель. Сразу же вызвали «скорую». Параллельно позвонили маме, поставили ее в известность. «Скорая» осмотрела ребенка, забрала в стационар, чтобы еще раз обследовать там. После поставили диагноз «легкое удушение в области шеи». — прокомментировала сайту «Первый областной» руководитель структурного подразделения «Детский сад № 54» Вера Марочева.

Напомним, 20 февраля в Златоусте спасли девочку, повисшую на деревянном снаряде на детской площадке. Она зацепилась капюшоном за выступ и не смогла сама освободиться. Через минуту подоспела воспитатель, сняла девочку, отнесла в здание, чтобы оказать первую помощь. На место вызвали «скорую» и родителей ребенка. Произошедшим заинтересовались следователи, они проводят доследственную проверку.