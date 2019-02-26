Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.26 +65.26 74.09 +74.09
Челябинск
сейчас
 
-12 °C
завтра
 
-8 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Детскую площадку, на которой едва не умерла воспитанница садика, проверит прокуратура

Детскую площадку, на которой едва не умерла воспитанница садика, проверит прокуратура

Кроме того, изучат документы, связанные с воспитательницей.
сегодня в 15:40
  |  Происшествия

К проверке детсада, в котором едва не задохнулась, повиснув на капюшоне, девочка, подключилась прокуратура. Специалисты пришли в учреждение, чтобы изучить документацию, связанную с устройством воспитателя на работу, а также с оформлением в детсад иных лиц, которые отвечают за жизнь и здоровье ребенка.

Кроме того, мы хотим провести личный осмотр сооружений на спортивной площадке. На 28 февраля у нас запланирована встреча с представителями Росстандарта для дачи оценки технической данных игровых площадок. — рассказал сайту «Первый областной» помощник прокурора Златоуста Иван Хиноверов.

Отметим, что детский сад подтверждает, что если бы воспитатель не пришел вовремя, ребенок бы погиб без кислорода.

Сразу же воспитатель подбежала, сняла ребенка, начала трясти его, развязывать шапочку, чтобы обеспечить доступ воздуха. Забежала в учреждение, позвала на помощь. Помощь оказала старший воспитатель. Сразу же вызвали «скорую». Параллельно позвонили маме, поставили ее в известность. «Скорая» осмотрела ребенка, забрала в стационар, чтобы еще раз обследовать там. После поставили диагноз «легкое удушение в области шеи». — прокомментировала сайту «Первый областной» руководитель структурного подразделения «Детский сад № 54» Вера Марочева.

Напомним, 20 февраля в Златоусте спасли девочку, повисшую на деревянном снаряде на детской площадке. Она зацепилась капюшоном за выступ и не смогла сама освободиться. Через минуту подоспела воспитатель, сняла девочку, отнесла в здание, чтобы оказать первую помощь. На место вызвали «скорую» и родителей ребенка. Произошедшим заинтересовались следователи, они проводят доследственную проверку.

Происшествия
Воспитанница детсада едва не задохнулась, повиснув на капюшоне на игровой площадке
23.02.2019
Воспитанница детсада едва не задохнулась, повиснув на капюшоне на игровой площадке
Происшествия
Из детского сада в Челябинске забрали полсотни детей с признаками болезни
22.02.2019
Из детского сада в Челябинске забрали полсотни детей с признаками болезни
Общество
Детсад, на веранде которого забыли ребенка, проверят следователи
17.02.2019
Детсад, на веранде которого забыли ребенка, проверят следователи
Происшествия
Бывший заключенный каждый день виделся с малышами в детсаду Снежинска
08.02.2019
Бывший заключенный каждый день виделся с малышами в детсаду Снежинска
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
Неизвестные обстреляли собак «ядовитыми дротиками» в Каслях
сегодня в 17:33
Неизвестные обстреляли собак «ядовитыми дротиками» в Каслях
Общество
12 тысяч тонн снега за ночь вывозят с дорог Челябинска
сегодня в 17:27
12 тысяч тонн снега за ночь вывозят с дорог Челябинска
Происшествия
Военнослужащий обстрелял из автомата улицу на Южном Урале
сегодня в 17:16
Военнослужащий обстрелял из автомата улицу на Южном Урале
Миасс
Вместо недостроенной обсерватории в Миассе появится сквер
сегодня в 17:01
Вместо недостроенной обсерватории в Миассе появится сквер
Общество
700 миллионов рублей направят на ремонт автодорог Челябинской области
сегодня в 16:30
700 миллионов рублей направят на ремонт автодорог Челябинской области
Общество
Детские врачи продолжают лечить пациентов в рамках выездной поликлиники
сегодня в 16:23
Детские врачи продолжают лечить пациентов в рамках выездной поликлиники
Происшествия
Детскую площадку, на которой едва не умерла воспитанница садика, проверит прокуратура
сегодня в 15:40
Детскую площадку, на которой едва не умерла воспитанница садика, проверит прокуратура
Хоккей
Василий Демченко стал лучшим игроком «Трактора» по версии болельщиков
сегодня в 15:39
Василий Демченко стал лучшим игроком «Трактора» по версии болельщиков
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6