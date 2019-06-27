/ 2-летний ребенок убежал из детсада в Магнитогорске

Человека, виновного в уходе малыша, наказали.

Детский сад в Магнитогорске допустил уход воспитанника, и теперь заведующая учреждением наказана. Инцидент произошел в мае: 2-летний ребенок вышел вместе со всеми на прогулку, но потом заметил открытые ворота — и вышел через них. Ребенка случайно остановили на улице Калинина и передали сотрудникам полиции.

Прокуратура Ленинского района города Магнитогорска провела проверку деятельности МДОУ «Детский сад № 173» Магнитогорска в связи с самовольным уходом малолетнего ребенка. Прокуратурой района в отношении заведующей детским садом возбуждено административное дело по статье 5.57 КоАП РФ — «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций», по результатам рассмотрения которого мировым судьей назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. — рассказали сайту «Первый областной» в региональной прокуратуре.

Представление об устранении нарушений закона внесено главе Магнитогорска. Должностное лицо, виновное в самовольном уходе ребенка из детсада, привлечено к дисциплинарной ответственности.