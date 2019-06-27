Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.81 +0.29 71.38 +0.15
Челябинск
сейчас
 
+9 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ 2-летний ребенок убежал из детсада в Магнитогорске

2-летний ребенок убежал из детсада в Магнитогорске

Человека, виновного в уходе малыша, наказали.
сегодня в 13:09
  |  Происшествия

Детский сад в Магнитогорске допустил уход воспитанника, и теперь заведующая учреждением наказана. Инцидент произошел в мае: 2-летний ребенок вышел вместе со всеми на прогулку, но потом заметил открытые ворота — и вышел через них. Ребенка случайно остановили на улице Калинина и передали сотрудникам полиции.

Прокуратура Ленинского района города Магнитогорска провела проверку деятельности МДОУ «Детский сад № 173» Магнитогорска в связи с самовольным уходом малолетнего ребенка. Прокуратурой района в отношении заведующей детским садом возбуждено административное дело по статье 5.57 КоАП РФ — «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций», по результатам рассмотрения которого мировым судьей назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. — рассказали сайту «Первый областной» в региональной прокуратуре.

Представление об устранении нарушений закона внесено главе Магнитогорска. Должностное лицо, виновное в самовольном уходе ребенка из детсада, привлечено к дисциплинарной ответственности.

Происшествия
Воспитанница детсада едва не задохнулась, повиснув на капюшоне на игровой площадке
23.02.2019
Воспитанница детсада едва не задохнулась, повиснув на капюшоне на игровой площадке
Общество
Детсад, на веранде которого забыли ребенка, проверят следователи
17.02.2019
Детсад, на веранде которого забыли ребенка, проверят следователи
Происшествия
Бывший заключенный каждый день виделся с малышами в детсаду Снежинска
08.02.2019
Бывший заключенный каждый день виделся с малышами в детсаду Снежинска
Происшествия
Мальчика в футболке и сандалиях обнаружили во дворе детсада
28.11.2018
Мальчика в футболке и сандалиях обнаружили во дворе детсада
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Хоккей
Кубок Гагарина прибыл в резиденцию губернатора Челябинской области
сегодня в 19:11
Кубок Гагарина прибыл в резиденцию губернатора Челябинской области
Культура
Южноуралец снялся в двух новых клипах Ильи Найшуллера
сегодня в 18:49
Южноуралец снялся в двух новых клипах Ильи Найшуллера
Общество
Участники ралли «Шелковый путь» сделали остановку в Челябинске
сегодня в 18:10
Участники ралли «Шелковый путь» сделали остановку в Челябинске
Общество
В Челябинске прошли слушания по реконструкции улицы Дарвина
сегодня в 18:04
В Челябинске прошли слушания по реконструкции улицы Дарвина
Общество
В Челябинской области обещали и изготовили меч для Сергея Лазарева
сегодня в 17:55
В Челябинской области обещали и изготовили меч для Сергея Лазарева
Общество
В пустующем поселке в Челябинской области живет 90-летняя старушка
сегодня в 17:29
В пустующем поселке в Челябинской области живет 90-летняя старушка
Происшествия
В Челябинской области школьник свел счеты с жизнью
сегодня в 17:20
В Челябинской области школьник свел счеты с жизнью
Общество
Историю Троицка теперь рассказывают таблички с QR-кодом
сегодня в 17:04
Историю Троицка теперь рассказывают таблички с QR-кодом
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6