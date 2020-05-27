«Восьмёрка» и маршрутка столкнулись в Магнитогорске

Очевидцы утверждают, что в аварии виноват водитель легковушки.

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Жуткая авария произошла в Магнитогорске во вторник, 26 мая, вечером. На улице имени газеты Правды столкнулись ВАЗ-21083 и маршрутное такси.



Инцидент произошёл в вечернее время возле дома № 78. За рулём «восьмёрки» был 19-летний парень. Именно она и столкнулась с маршрутным такси «Луидор» под управлением 32-летнего водителя. От удара машина упала и перевернулась на бок. Отмечается, что в этот момент в маршрутке никого не было, а пострадавших удалось избежать.

«В результате ДТП пострадавших нет, транспорт получил механические повреждения. В момент ДТП водитель находился не на маршруте, возвращался домой с рейса, был без пассажиров»,— сообщили «Первому областному» в ГИБДД Магнитогорска.

В автомобильных группах Магнитогорска активно обсуждают аварию. По словам очевидцев ДТП, в столкновении виноват именно водитель ВАЗа, поскольку он не уступил дорогу.

«„Восьмерка“ ехала по второстепенке и не уступила „ГАЗели“, которая двигалась по главной, по улице Правды вниз, на Советскую. И такие аварии на этом перекрёстке не редкость. Каждый год одно и тоже, некоторые видимо не знают, как выглядит знак „уступи дорогу“. И, кстати, около „восьмёрки“ валялись банки из под пива, возможно кто-то там ещё и употребивший был»,— пишут очевидцы происшествия в социальных сетях.

В ГИБДД Магнитогорска информацию о том, что виновником ДТП признан именно водитель ВАЗа подтвердили. По данным ведомства, именно «восьмёрка» не уступила дорогу, что и привело к столкновению.

Местные СМИ сообщают, что это уже не первое за последние дни дорожное происшествие с участием маршрутки, которая заваливается на бок. Утром в воскресенье, 24 мая, в новых микрорайонах Магнитогорска микроавтобус протащило на боку несколько метров после столкновения. В том ДТП также никто не пострадал.