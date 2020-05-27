Два пенсионера пострадали в ДТП в Челябинске

На Троицком тракте столкнулись «Опель» и «Тойота».

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За прошедшие сутки в Челябинске зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Травмы в них получили 4 человека.



Два человека пострадали в вечерней аварии в Челябинске. Инцидент, в котором столкнулись «Опель» и «Тойота» произошёл во вторник, 26 мая, в 19:10. Авария случилась на Троицком тракте, напротив дома № 4/1 по улице Приозёрная, сообщили в городском ГИБДД. Жертвами ДТП стали 80-летние мужчина и женщина.

«Водитель автомобиля „Опель“ совершил столкновение с двигающимся впереди попутно автомобилем „Тойота“. В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля Опель — мужчина 1940 года рождения», — рассказали «Первому областному» в управлении ГИБДД Челябинска.

Пострадавшему пенсионеру было рекомендовано амбулаторное лечение. Помимо него жертвой аварии стала 80-летняя пассажирка «Опеля». Её госпитализировали в больницу.