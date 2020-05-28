Новое детское оборудование поставили в Магнитогорском экопарке

Работу оценил глава города Сергей Бердников.

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В Магнитогорском экологическом парке показали новое детское оборудование. Площадка состоит из нескольких зон. На ней смогут играть дети разного возраста. Нововведения сегодня, 28 мая, оценил мэр Магнитогорска Сергей Бердников.



Градоначальник отметил, что преображается не только детский город, но и вся территория экопарка. Особенно активно развивается спортивная и детская составляющие. Первую, по словам Сергея Бердникова, администрация развивала на протяжении пары лет. Сейчас же в экопарке создаётся пространство для прогулок. Мэр Магнитогорска проинспектировал новую зону и остался ей доволен.

«Отдельным направлением можно говорить о возможности просто гулять. Мы по всему лесу создали прекрасные места где можно пройтись и посидеть, и освещение присутствует, можно гулять до позднего вечера. При этом не стоит забывать, что мы себя не мыслим без детей. Два года подряд мы занимаемся обустройством детского района, детской площадки. Она здесь не единственная, но столь масштабная. Мы каждый год там пытаемся привнести что-то новое. Думаю, всем жителям города это понравится. Хочется там просто находиться»,— сказал Сергей Бердников.

Отметим, что в последние несколько лет в Магнитогорске активно занимаются благоустройством парков и общественных территорий. Так, в городе была облагорожена территорий у монумента «Тыл — Фронту». Кроме того, на этой неделе администрация проверяла ремонт театра имени Пушкина, который также был обновлён.