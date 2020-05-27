Подозреваемого в попытке грабежа задержали полицейские Магнитогорска

Своей жертвой мужчина выбрал пенсионерку.

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В Магнитогорске полицейские задержали подозреваемого в краже. Злоумышленник ограбил пенсионерку, но его удалось найти стражам порядка.



Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть отдела полиции «Правобережный» УМВД Магнитогорска. 87-летняя жительница города пояснила, что к ней в квартиру постучался молодой человек, который представился соседом. После того, как женщина открыла дверь, он проник в помещение и попытался похитить золотые украшения стоимостью 70 тысяч рублей. На крик выбежала соседка, но злоумышленнику удалось скрыться.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался местный житель, 1986 года рождения, не имеющий постоянного места работы и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности»,— рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейскими Магнитогорска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», частью 2 статьи «Грабёж» УК РФ. Санкция данной части статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемый, в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса России водворен в изолятор временного содержания.