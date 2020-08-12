Восьмилетний ребёнок попал под колёса машины в Магнитогорске

В момент аварии он шёл по нерегулируемому переходу.

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В Магнитогорске на пешеходном переходе сбили 8-летнего ребёнка. Инцидент произошёл сегодня, 12 августа, в у сада Машиностроителей. Первыми об инциденте сообщили очевидцы.



«В районе 15:00 на против сада Машиностроителей ребенка сбили на пешеходном. Что с ним, кто знает, напишите пожалуйста», — поинтересовалась жительница Магнитогорска Элина Идрисова.

Факт аварии подтвердили в областном ГУ МВД. Специалисты ведомства сообщили, что ребёнок попал под колёса машины «Луидор» когда переходил дорогу.

«В 14:55 на улице Бардина, 69, водитель, 1977 года рождения, управляя автомобилем «Луидор», сбил пешехода, 2012 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — пояснили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что после происшествия ребёнок был госпитализирован в больницу. Все обстоятельства трагедии выясняют представители правоохранительных органов.