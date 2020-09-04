Новорожденный малыш пострадал в ДТП в Челябинске

Родители везли его без удерживающего устройства.

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Авария произошла на улице Бажова, в четверг, 3 сентября, в дневное время. Как сообщают в ГИБДД Челябинска 40-летний водитель ВАЗ одиннадцатой модели поворачивал налево на регулируемом перекрестке. Именно здесь и произошло столкновение с «Ниссаном», который ехал навстречу. За рулем иномарки сидел 31-летний мужчина.

«В результате происшествия травмы получили два пассажира автомобиля ВАЗ-21113: женщина 1983 года рождения, и мальчик 2020 года рождения. С места происшествия их госпитализировали в медицинские учреждения», — рассказали в отделении пропаганды БДД ОГИБДД.

В ГИБДД также добавили, что младенца перевозили без специального удерживающего устройства.

В настоящее время правоохранительные органы разбираются в произошедшем.