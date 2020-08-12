Голубка из Магнитогорска победила в Национальном чемпионате России среди пернатых

Птица преодолела 1 630 километров за 14 дней.

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Голубка из Магнитогорска показала лучший результат на супермарафонской дистанции в Национальном чемпионате России. Птице уже четыре года, ее тренировками занимались ежедневно. Это и позволило ей установить рекорд: расстояние от Барнаула до Магнитогорска она пролетела за две недели.

«Я думаю, что у них, у голубей, есть какой-то компас в голове. Компас плюс память, наверное, хорошая физическая подготовка. То есть, вот это вот все в сумме дает ему такие возможности для перелета с больших расстояний», — прокомментировал соревнования председатель Клуба спортивного голубеводства Геннадий Яловчук.

Хозяин голубки говорит, что в прошлом году она уже летала на большие расстояния, от 500 до 700 километров.

Всего в соревнованиях участвовали 60 особей пернатых. Первым финишировал голубь из Копейска, однако ему пришлось преодолеть на 250 километров меньше.