Десять человек эвакуировали из вспыхнувшей многоэтажки в Магнитогорске

Двум жильцам потребовалась помощь врачей.

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Сообщение о возгорании в доме 25 по улице Жукова в Магнитогорске поступило в среду, 12 августа, в 11 часов. Очевидцы сообщили о задымлении на балконе девятого этажа, однако прибывшие спасатели выяснили, что горела другая квартира.

«Очаг обнаружили в двухкомнатной квартире на восьмом этаже, площадь 20 „квадратов“. По маршевым лестницам эвакуировали десять человек, одного — с помощью автолестницы, еще один — по эвакуационной лестнице дома», — прокомментировали корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона.

В результате пожара пострадали два человека, проживающие в квартире. По предварительным данным, они отравились продуктами горения.

«Сотрудники скорой помощи осмотрели пострадавших. Женщина находилась в удовлетворительном состоянии. Мужчине предложили госпитализацию, он отказался», — добавили в пресс-службе гарнизона.

На тушении были задействованы семь единиц техники. Сейчас причины пожара устанавливаются, на месте работают дознаватели.