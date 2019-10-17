Послушать
00:00
В Магнитогорске утром 17 октября на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Сталеваров столкнулись маршрутное такси № 54 и автомобиль «Рено». От удара маршрутка перевернулась на бок, в момент аварии в машине находились пассажиры.
«Транспортные средства получили повреждения. Из восьми пассажиров маршрутки никто за медицинской помощью на месте ДТП не обращался», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.