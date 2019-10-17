Маршрутка с пассажирами опрокинулась в Магнитогорске

По предварительным данным, обошлось без жертв.

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В Магнитогорске утром 17 октября на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Сталеваров столкнулись маршрутное такси № 54 и автомобиль «Рено». От удара маршрутка перевернулась на бок, в момент аварии в машине находились пассажиры.

«Транспортные средства получили повреждения. Из восьми пассажиров маршрутки никто за медицинской помощью на месте ДТП не обращался», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.