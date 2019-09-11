Ребенок пострадал в ДТП: «маршрутка» въехала в бетонное ограждение

Авария произошла сегодня днем в центре города.

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На Комсомольской площади водитель маршрутного такси въехал в бетонное ограждение в районе дома № 15 по проспекту Ленина. Автомобиль двигался по маршруту номер 78, в момент аварии внутри находились пассажиры.

«Пострадали 13 человек, они были направлены в разные медицинские учреждения города. Как передали из „скорой“, у четверых подозреваются закрытые черепно-мозговые травмы, среди них двухгодовалый ребенок», — сообщили в горздраве сайту «Первый областной».

Пострадавшие были направлены на дальнейшие обследования в разные медицинские учреждения города. Двое от госпитализации отказались, В настоящее время проводятся необходимые обследования для установления тяжести полученных травм.

По данным «скорой», в городскую больницу № 8 были отправлены мужчина и женщина с закрытыми черепно-мозговыми травмами и ушибами бедра. В пятую больницу доставили двоих мужчин и одну женщину с подозрениями на переломы кистей. В областную клиническую больницу № 3 с закрытыми черепно-мозговыми травмами и переломами нижней челюсти направили двоих пассажиров. Еще двоих увезли с переломами конечностей в железнодорожную больницу. В городскую больницу № 1 с тупыми травмами живота и закрытыми черепно-мозговыми травмами направили женщину и двухгодовалого ребенка.

«За 8 месяцев года в Челябинске произошло 80 ДТП с автобусами, травмы различной степени тяжести получили 132 человека», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинску



Врип главы Челябинска держит ситуацию с пострадавшими на личном контроле. Видео с последствиями вы можете посмотреть здесь.