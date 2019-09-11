Водитель «маршрутки», попавшей в ДТП в центре, переломал руки и попал в больницу

Пострадавших в аварии осмотрели врачи и провели все необходимые исследования.

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Из тринадцати человек, пострадавших в аварии на проспекте Ленина сегодня днем, госпитализировали только одного. В Городскую клиническую больницу № 5 попал водитель маршрутного такси, который сегодня въехал в бетонное ограждение. У мужчины сломаны пальцы.

«Все осмотрены, проведены все необходимые исследования: рентгенологическое, ультразвуковое. Особенно долго занимались с ребёночком двухлетним. Всем оказана необходимая помощь. И в результате госпитализирован один человек с переломами пальцев, это был водитель», — рассказала сайту «Первый областной» руководитель горздрава Наталья Горлова.

Все остальные пассажиры были отправлены домой, их жизням ничего не угрожает.