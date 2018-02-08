/ Пожилая пара скончалась от отравления угарным газом в Южноуральске

По предварительной версии, имело место нарушение правил пользования газовыми приборами.

Накануне в Южноуральске произошла трагедия, унесшая жизни двоих пенсионеров. Два человека — 82-летняя женщина и 74-летний мужчина, скончались в частном доме от отравления угарным газом. Эта версия называется в качестве предварительной, точные причины предстоит установить. Дом отапливался печной газовой горелкой, заслонка дымохода которой была закрыта.

Правилами использования газа в быту запрещается пользоваться печной газовой горелкой при закрытой вьюшке, то есть шибере печи, чтобы продукты сгорания газа не скапливались в помещении. — рассказал сайту «Первый областной» первый заместитель генерального директора, главный инженер АО «Газпром газораспределение Челябинск» Вячеслав Бостриков.

Отметим, похожий случай произошел в поселке Черноборский в Чесменском районе. Там 76-летняя женщина получила отравление легкой степени. Причиной ЧП также стала закрытая заслонка.

