Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.63 +0.59 70.5 +0.4
Челябинск
сейчас
 
-21 °C
завтра
 
-16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Схему мошенничества с арендой квартир раскрыли в Челябинске

Схему мошенничества с арендой квартир раскрыли в Челябинске

Полицейские ищут пострадавших от действий злоумышленника.
сегодня в 15:24
  |  Происшествия

26-летний челябинец арендовал квартиры посуточно и пересдавал их на длительный срок. С потенциальными квартиросъемщиками он не спешил заключать никаких договоров, но требовал предоплату. Еще на этапе устного обсуждения он просил заплатить ему от 3 до 11 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали, он находится под подпиской о невыезде. На данный момент известно, что он причастен к трем «сделкам» с недвижимостью в Курчатовском и Советском районах.

По всем фактам в отделах полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). За данные преступные деяния, законодательством Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. — уточнили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские предполагают, что молодой человек может быть причастен к другим аналогичным преступлениям. Всех, кто пострадал от действий задержанного, просят обратиться в полицию по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску: 265-02-00, 266-14-14 или службы «02».

Общество
Экс-глава одного из южноуральских поселений осужден за мошенничество с жильем
сегодня в 15:12
Экс-глава одного из южноуральских поселений осужден за мошенничество с жильем
Происшествия
Мошенники, обещавшие вернуть деньги за лекарства, забрали валюту у южноуральских пенсионеров
вчера в 11:05
Мошенники, обещавшие вернуть деньги за лекарства, забрали валюту у южноуральских пенсионеров
Происшествия
Главврач больницы Златоуста, откупаясь от «прокуратуры», стала жертвой мошенников
11.01.2018
Главврач больницы Златоуста, откупаясь от «прокуратуры», стала жертвой мошенников
Происшествия
Чиновник из Магнитки получил условный срок за мошенничество с соцжильем
21.12.2017
Чиновник из Магнитки получил условный срок за мошенничество с соцжильем
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Челябинцы могут выбрать парки и скверы, которым необходим ремонт
сегодня в 19:52
Челябинцы могут выбрать парки и скверы, которым необходим ремонт
Происшествия
«Решила, что ребенок ей не нужен». Младенца, труп которого нашли в Троицке, убила мать
сегодня в 19:07
«Решила, что ребенок ей не нужен». Младенца, труп которого нашли в Троицке, убила мать
Общество
Эвакуатор для маршруток вышел на дороги Челябинска
сегодня в 18:27
Эвакуатор для маршруток вышел на дороги Челябинска
Общество
Южноуральцев примут на избирательных участках без открепительного листка
сегодня в 18:16
Южноуральцев примут на избирательных участках без открепительного листка
Общество
Кому платить за отопление в Челябинске - решат в прямом эфире на 1obl.tv
сегодня в 17:40
Кому платить за отопление в Челябинске - решат в прямом эфире на 1obl.tv
Общество
Коммунальная авария оставила сотни челябинцев без водоснабжения
сегодня в 17:25
Коммунальная авария оставила сотни челябинцев без водоснабжения
Политика
Участие в выборах 6 кандидатов в президенты одобрил ЦИК
сегодня в 17:22
Участие в выборах 6 кандидатов в президенты одобрил ЦИК
Происшествия
Живодеры жестоко истязали и убили хаски в Челябинской области
сегодня в 17:08
Живодеры жестоко истязали и убили хаски в Челябинской области
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна