/ Схему мошенничества с арендой квартир раскрыли в Челябинске

Полицейские ищут пострадавших от действий злоумышленника.

26-летний челябинец арендовал квартиры посуточно и пересдавал их на длительный срок. С потенциальными квартиросъемщиками он не спешил заключать никаких договоров, но требовал предоплату. Еще на этапе устного обсуждения он просил заплатить ему от 3 до 11 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали, он находится под подпиской о невыезде. На данный момент известно, что он причастен к трем «сделкам» с недвижимостью в Курчатовском и Советском районах.

По всем фактам в отделах полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). За данные преступные деяния, законодательством Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. — уточнили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские предполагают, что молодой человек может быть причастен к другим аналогичным преступлениям. Всех, кто пострадал от действий задержанного, просят обратиться в полицию по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску: 265-02-00, 266-14-14 или службы «02».

