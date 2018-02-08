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/ Крепкая семья, насыщенная жизнь и честный труд осчастливят челябинцев в старости

Крепкая семья, насыщенная жизнь и честный труд осчастливят челябинцев в старости

Горожане рассказали о своем видении жизни на пенсии.
сегодня в 12:30
  |  Общество

Разговор о старости завели социологи РАНХиГС с жителями Челябинска. Специалисты заинтересовались, что может сделать горожан счастливыми после выхода на пенсию. Как оказалось, челябинцы верят в силу семейных уз. 66% утверждает, что в старости для счастья человеку нужна семья. Большинству из выбравших этот вариант ответа около 30 лет.

На втором месте по упоминаемости среди рецептов счастливой старости — пожелание прожить интересную, насыщенную жизнь. Такой вариант ответа выбрали 36,8% опрошенных. Среди тех, кто так ответил на вопрос, больше молодёжи, респондентов с высшим образованием, со средним уровнем материальной обеспеченности. Довольно часто челябинцы говорили и о том, что для того, чтобы лучше ощущать себя в старости, нужно честно и добросовестно трудиться. Так ответили 22,5% горожан, принявших участие в опросе. Как правило, этот вариант ответа выбирали респонденты старше 50 лет. — сообщила сайту «Первый областной» специалист челябинского филиала РАНХиГС Дарья Аверьянова.

Находящих счастье в религии 7,8%. Этих респондентов не пугает старость. По данным РАНХиГС, соблюдение религиозных принципов считают важным мужчины старше 50 лет.

Добавим, что в опросе приняли участие 700 человек в возрасте старше 18 лет. Все они жители Челябинска.

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