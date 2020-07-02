Подозреваемых в кражах из гаражей задержали челябинские полицейские

Жертвами злоумышленников могли стать жители близлежащих к городу районов.

Послушать 00:00

Двух злоумышленников, воровавших имущество из гаражей, задержали оперативники областного ГУ МВД. Жертвами подозреваемых могли стать как жители Челябинска, так и близлежащих районов. Один из предполагаемых преступников, 46-летний мужчина, ранее был судим за имущественные преступления.



«По подозрению в совершении хищений из гаражей задержаны двое мужчин, 1958 и 1973 годов рождения. Установлено, что внутрь гаражей подозреваемые проникали с помощью специальных приспособлений, похищая автомобильные шины, электроприборы, столярные инструменты и другое имущество»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейскими одела «Советский» в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По ней они могут лишиться свободы на пять лет. Сейчас оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

Сотрудники полиции уже провели обыски и изъяли часть похищенных вещей. После всех следственных действий их вернут владельцам. В случае, если вы опознали на фото своё имущество, стражи правопорядка просят обратиться по номеру 8-912-301-40-88.