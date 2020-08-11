Несовершеннолетний рецидивист обчистил 4 супермаркета за ночь

Ранее парня уже судили за кражи.

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Правоохранительные органы в Чебаркуле задержали молодого человека, подозреваемого в краже товаров и супермаркетов. С сообщением о том, что за одну ночь кражи произошли сразу в нескольких торговых точках, обратились местные жители.

В один день кражи произошли в четырех магазинах. В каждый из них злоумышленник проник разбивая окна или двери. С полок он забирал алкогольные напитки и табачную продукцию. Общая сумма ущерба составила более 96 тысяч рублей.

«С мест происшествий по улицам Мира, Ленина, Карпенко и 9 Мая сотрудники полиции изъяли различные объекты, относящиеся к противоправным деяниям. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 17-летний житель Чебаркуля. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Установлена причастность задержанного к другим аналогичным противозаконным деяниям, по фактам которых также возбуждены уголовные дела», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту происшествий были возбуждены уголовные дела по статье «Кража», максимальное наказание по которой может достигать пяти лет лишения свободы. На данный момент задержанного поместили под стражу.