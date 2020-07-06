Челябинец обокрал соседа по коммунальной квартире

Подозреваемый похитил технику и вещи на 12 тысяч рублей.



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Челябинец украл у соседа по коммуналке вещи и технику на 12 тысяч рублей. Мужчина вскрыл дверь и незаконно проник в комнату соседа. В полицию обратился 33-летний хозяин коммуналки. Он заявил, что вернулся домой после длительного отсутствия и обнаружил пропажу.



«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по „горячим следам“ по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками отдела уголовного розыска Отдела полиции „Курчатовский“ УМВД России по городу Челябинску установлен и задержан сосед потерпевшего, 1993 года рождения. Полицейскими установлено, что подозреваемый проник в комнату путем повреждения входной двери», — рассказали «Первому областному» в отделе взаимодействия со СМИ УМВД России по Челябинску.

Сейчас похищенное имущество уже возвращено владельцу. По факту преступления в отделе полиции «Курчатовский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи «Кража» уголовного кодекса России. За данный проступок соседу потерпевшего грозит до шести лет лишения свободы. На данный момент в его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.