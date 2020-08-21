Житель Миасса лишился телефона и денег во время сна

Нетрезвого мужчину ограбили в подъезде собственного дома.

Послушать 00:00

Сотрудники уголовного розыска Миасса задержали подозреваемого в краже имущества у спящего человека. Потерпевший обратился в отдел МВД России по городу Миассу, сообщив, что у него пропали деньги и сотовый телефон. Нетрезвым он возвращался домой, не смог открыть входную дверь и уснул прямо в подъезде. Когда он проснулся, обнаружил пропажу телефона и денег, общая сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в противоправном деянии задержан ранее не судимый местный житель, 1999 года рождения, у которого был изъят похищенный сотовый телефон, денежными средствами задержанный распорядился по своему усмотрению», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе отдела МВД России по городу Миассу.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о краже. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.