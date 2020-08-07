В двух районах Челябинской области предприниматели воровали полезные ископаемые

Ущерб составил 6,7 миллионов рублей.

Послушать 00:00

О хищении полезных ископаемых на 6,7 миллионов рублей заведены уголовные дела в Челябинской области. Это произошло после проверки природоохранной прокуратуры Магнитогорска.



Хищения произошли на территории двух районов — Агаповского и Нагайбакского. В первом нелегальная добыча была организована на законсервированном месторождении «Пещерское». Оттуда было вывезено 10,6 тонн ископаемого.

«Причиненный государству противоправным изъятием недр ущерб составил не менее 3,6 млн. рублей. Балансовые запасы строительного камня утверждены в установленном порядке и в силу Закона Российской Федерации „О недрах“ являются собственностью Российской Федерации»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры региона.

Второй эпизод был выявлен в ходе проверки месторождения «Светлое» в Нагайбакском районе области. Там велась незаконная добыча строительного камня.

«Объем незаконно изъятого полезного ископаемого составил не менее 9 100 тонн, причиненный государству ущерб составил не менее 3,1 млн. рублей»,— добавили представители ведомства.

Материалы проверок направлены прокуратурой в районные отделы МВД. Решается вопрос об уголовном преследовании пункту «б» части 4 статьи «Кража» УК РФ. Ход расследования поставлен прокуратурой на контроль.