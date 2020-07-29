Копейская прокуратура через суд обязала администрацию починить водовод

Его изношенность составила почти 100%.

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В Копейске прокуратура обязала местные власти отремонтировать магистральный водовод. Именно его плохое состояние стало причиной отсутствия воды в городе.



Уровень изношенности водовода протяжённостью 25 километров и диаметром 800 миллиметров представители надзорного ведомства выявили в ходе майской проверки. Он был введён в эксплуатацию в 1952 году и, по данным прокуратуры, изношен почти на 100%. С января прошлого года по май этого было проведено 8 плановых осмотров и 51 аварийный ремонт.

«С учётом того, что водовод играет ключевую роль в водоснабжении Копейского городского округа и его неисправность приводит к ограничению значительного количества потребителей в снабжении водой, прокурор города обратился в суд с требованием обязать администрацию Копейского городского округа провести капитальный ремонт наиболее изношенных и аварийных участков водовода суммарной протяжённостью 6 километров»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе областной прокуратуры.

Дополнительно прокуратура потребовала обеспечить полноценное водоснабжение населения Копейского городского округа в период ремонта. Суд удовлетворил требования ведомства, однако его решение не вступило в законную силу.