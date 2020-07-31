Пожар в центре по шорт-треку проверит прокуратура Челябинской области

Спортивный объект еще не открылся, но уже пережил ЧП.

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В среду, 29 июля в еще не открывшемся центре по шорт-треку в ЛД «Уральская молния» произошел пожар. Черные клубы дыма валили из дверей помещения. Как рассказали представители дворца на месте происшествия, во время укладки матов подрядчиком произошло возгорание. Эту информацию подтвердили в региональном управлении МЧС.

После публикации информации о произошедшем в СМИ к делу подключилась прокуратура.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям должностных лиц подрядных организаций по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности при проведении работ», — сообщили корреспонденту «Первого областного» в ведомстве.

Если проверка выявит основания, то прокурор примет меры реагирования.

Напомним, вокруг строительства центра по шорт-треку было поднято много скандалов. Недоволен затянувшимся на годы строительством остался и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.