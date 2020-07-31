В среду, 29 июля в еще не открывшемся центре по шорт-треку в ЛД «Уральская молния» произошел пожар. Черные клубы дыма валили из дверей помещения. Как рассказали представители дворца на месте происшествия, во время укладки матов подрядчиком произошло возгорание. Эту информацию подтвердили в региональном управлении МЧС.
После публикации информации о произошедшем в СМИ к делу подключилась прокуратура.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям должностных лиц подрядных организаций по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности при проведении работ», — сообщили корреспонденту «Первого областного» в ведомстве.
Если проверка выявит основания, то прокурор примет меры реагирования.
Напомним, вокруг строительства центра по шорт-треку было поднято много скандалов. Недоволен затянувшимся на годы строительством остался и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.