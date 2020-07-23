Бесхозные теплосети нашла прокуратура в Миассе

Отсутствие обслуживания может привести к серьезным авариям.

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Во время проверки прокуратурой Миасса были обнаружены системы теплоснабжения, которые не были поставлены на учет и не находились в собственности Миасского городского округа. Обнаружены они были в поселке Первомайский, всего 34 участка, длиной в 815 метров. Зарегистрировать их может только администрация округа, а после признать право собственности.

«Уклонение администрации округа от учета бесхозяйного имущества негативно влияет на исполнение возложенных на нее обязанностей по теплоснабжению населения, влечет ненадлежащее техническое и санитарно-эпидемиологическое состояние инженерных сетей, препятствует проведению профилактических и ремонтных работ, устранению аварий в процессе эксплуатации, нарушает права жителей города на получение коммунальных услуг надлежащего качества, не исключает возможность возникновения чрезвычайных ситуаций», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Прокуратурой был направлен иск в городской суд Миасса, который обяжет администрацию поставить объекты теплоснабжения на учет, а после признать их собственностью муниципалитета.