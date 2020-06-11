Расхитителя остановок задержали в Челябинске

Подозреваемый совершил 21 кражу на 120 000 рублей.

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Мужчину, воровавшего с челябинских остановок элементы каркаса, задержали полицейские. Всего злоумышленник успел совершить 21 кражу на общую сумму 120 000 рублей. Подозреваемым по данным преступлениями стал 46-летний житель Челябинска. Ранее он был не судим. Установить личность злоумышленника удалось в ходе оперативно-разыскных мероприятий.



«Злоумышленник в мае текущего года тайно похитил с остановочных комплексов города элементы металлического каркаса, поддерживающего стеклянные стены конструкций. Общая сумма причиненного ущерба составила более 120 000 рублей. Часть похищенного имущества изъята. Остальное злоумышленник сбыл, вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

По факту преступлений были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи «Кража» УК РФ. Если вина челябинца будет доказана, он может получить срок до двух лет лишения свободы. Отметим, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Кроме того, полицейские проводят сбор доказательной базы по делу.