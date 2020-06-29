Садоводы Златоуста едва не продали свои дачи из-за отсутствия транспорта

Автобусы перестали ездить после недавнего происшествия.

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17 июня практически на выезде из Златоуста случилась страшная трагедия — проезжающий автомобиль сбил пожилого пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Этот печальный инцидент повлиял на владельцев садовых участков, которым после случившегося приходится добираться до своих грядок пешком. Ведь теперь остановка проезжающего мимо транспорта там запрещена.

«Утром как обычно хотела ехать на автобусе. Подаю водителю денежку, а он говорит, что им запретили останавливаться на Уржумке. На этом автобусе было очень удобно. Он же мимо едет в Хребет, Сыростан, Миасс. И обратно нас забирает. Там же вот есть кармашки для заезда. Вообще, за 30 лет впервые здесь сбивают пешехода, а так аварии каждое лето», — сообщила дачница Ирина Красильникова.

Из привычной схемы выпал не только удобный маршрут, но и лавочка, на которой дачники ждали транспорт, чтобы уехать домой. Осталось два не самых лучших варианта: идти вдоль проезжей части, либо подниматься через подземный переход, а затем 20-минутная пешая прогулка. Но даже здесь жители рискуют своей жизнью, перебегая дорогу на свой страх и риск.

Перед дачниками встал тяжелый выбор: либо сидеть безвылазно на своих участках, либо их продавать. Но к решению вопроса подключился глава Златоуста и председатель союза транспортников города.

«Была организована выездная комиссия. Затем встречались в администрации города. Предлагались разные пути решения проблемы. В результате на маршрут пошёл частный перевозчик. Утром будет увозить, вечером забирать», — рассказал председатель союза транспортников Златоуста Андрей Терентьев.

Расписание движения маршруток пока корректируется. Итоговый вариант работы перевозчика донесут до жителей председатели СНТ.