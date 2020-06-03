В Челябинске возбудили уголовные дела из-за кражи решеток с ливневок

Защиту дождеприемников удалось вернуть собственнику.

Послушать 00:00

В Челябинске сразу несколько человек были задержаны из-за подозрения в краже решеток с ливневых канализаций. В отношении одного из участников процесса прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье «Кража».

«По версии следствия 18.09.2019 в вечернее время злоумышленники находясь на территории г. Челябинска, совершили хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, металлических дождеприёмных решеток, установленных у ТРК „Родник“», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Подозреваемые забрали решетки на сумму в 4800 рублей. Они принадлежали МБУ «Управление дорожных работ г. Челябинска». После того, как подозреваемые были задержаны, решетки удалось вернуть управлению.

Уголовное дело направили в суд Центрального района для рассмотрения. В отношении сообщников также были возбуждены уголовные дела.