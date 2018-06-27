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/ Девушка-фотограф в Челябинске стала жертвой эксгибициониста

Девушка-фотограф в Челябинске стала жертвой эксгибициониста

Оказалось, что заказчик фотосессии нуждался в другом виде услуг.
сегодня в 14:31
  |  Происшествия

Челябинка заявила о действиях эксгибициониста, который орудует в южноуральской столице. Инцидент произошел после того, как девушка договорилась провести фотосессию в стиле ню с неизвестным мужчиной на берегу Первого озера. Клиент предложил заплатить ей за двухчасовую работу 25 тысяч рублей и поставил условие: снимки должны быть сделаны на его телефон без какой-либо обработки и монтажа. Так он объяснил боязнь того, что кадры может увидеть кто-то еще.

 

Мужчина никогда не отвечал на телефонные звонки и ограничивался перепиской, в которой предлагал фотографу делать максимально откровенные кадры, а также делился интимными подробностями из своей жизни. По словам челябинки, на встречу она отправилась вместе с другом, чтобы обезопасить себя. Несмотря на то, что к назначенному месту они прибыли вовремя, начало съемок перенеслось.

Мы проходили три часа по лесу, ноги были изжалены крапивой. Я вся была мокрой, потому что пришлось идти по воде. Он все время водил нас то в одно, то в другое место, потому что вокруг было людно, а он этого боялся. В итоге он нашел уединенную бухту и попросил подойти меня одну. Я вижу, что на берегу стоит мужчина, и уже голый и самоудовлетворяется. Я это увидела и сначала остановилась, но он попросил начать фотографировать. На песке остались его биологические следы. — рассказала сайту «Первый областной» фотограф Анастасия Ворона.

По словам Анастасии, она потребовала клиента сначала передать деньги. Он якобы ушел за наличными в машину, но обратно не вернулся и перестал отвечать на сообщения. Фотограф заявила: в переписке накануне он рассказывал ей о своих проблемах сексуального характера и заявлял, что хочет привлечь внимание общественности. По его словам, причиной такого поведения является травма, произошедшая в детстве.

Челябинка намерена обратиться в полицию, чтобы взыскать с неизвестного моральный ущерб и заявить о его действиях.

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