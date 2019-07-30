На детской площадке в Челябинске задержали эксгибициониста

Мужчина пытался скрыться с места преступления.

В Челябинске задержали эксгибициониста на детской площадке. Группе задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии поступило сообщение от сотрудников отдела полиции «Тракторозаводский», о том, что неизвестный мужчина на улице Мамина, 3, демонстрирует половые органы в месте, где играют дети.

«Через 2 минуты к прибывшим по указанному адресу росгвардейцам обратилась женщина, которая пояснила, что на детской площадке неизвестный обнаженный мужчина демонстрировал свои половые органы, в то время как на ней находились дети, после чего скрылся в направлении Первого озера», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Бойцами был задержан 37-летний местный житель. Его передали сотрудникам полиции, после чего он был госпитализирован в областную психоневрологическую больницу.

