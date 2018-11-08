/ На эксгибициониста в селе пожаловались жительницы Аргаяша

Полиция организовала проверку.

Жительницы Аргаяша рассказали о странном мужчине, который «охотится» на женщин и девочек. Сообщение разместили в популярной группе села во «ВКонтакте». Автор утверждает, что мужчина ловит женскую половину Аргаяша и демонстрирует ее представительницам половой орган. К иным действиям, следует из сообщения, мужчина не принуждает. По словам местной жительницы, случай не единичный. Однако заявление в полицию до сих пор никто не подал.

В отделе МВД по Аргаяшскому району заявления не поступали по данному инциденту. По данной публикации проводится проверка. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, что накануне в челябинской группе в соцсетях появилась информация о мужчине, пытавшемся схватить школьницу на ЧМЗ. В полиции сообщили, что обращение поступило и сейчас челябинца разыскивают. С приметами можно ознакомиться здесь. Однако мотивы, по которым мужчина пытался схватить школьницу, остаются неизвестными.