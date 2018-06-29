/ Снимки 10-летнего южноуральца получили признание на международном фотоконкурсе

Творчество Артемия Иванова оценили во Франции.

10-летний Артемий Иванов стал участником всемирной выставки «Во имя мира на Земле», проходящей сейчас во французском Страсбурге. Фотоработы мальчика вошли в экспозицию и специальную книгу-альбом. Школьник удивил жюри южноуральскими пейзажами.

Молодого фотографа поддерживает его мама, которая также занимается фото. Наталья рассказала, что учит сына на своих примерах и работах коллег. Слова женщины передает в Союзе журналистов Челябинской области.

Его верная спутница на всех съемках — зеркальная камера, доставшаяся по наследству от меня. Ей он пользуется относительно недавно, азы фотодела Артемий постигал на обыкновенной «мыльнице», но сейчас сын уже понимает, что ради качественной фотографии нужно носить с собой тяжелый рюкзак с профессиональным оборудованием. Предпочтения в жанрах фотографии тоже изменились, сейчас ему больше нравится снимать репортажи, особенно спортивные и связанные с различной техникой. Из последних, самая любимая съемка — всероссийский танковый биатлон под Чебаркулем. — рассказала мама юного фотографа Наталья Вольвач.

Юный фотограф с пятилетним стажем успел организовать вторую персональную выставку «Мой взгляд». Авторские работы выставлены на обозрение в родном городе мальчика — Миассе. Все желающие могут увидеть 40 снимков школьника.