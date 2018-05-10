/ Вор из федерального розыска спрятался от полиции в подвале

Мужчине грозит тюрьма.

Преступника, находившегося в федеральном розыске за взлом гаражей и кражу вещей оттуда, задержала полиция Снежинска. 26-летний мужчина скрывался от закона. Чтобы установить его местонахождение, полицейские провели целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Все указывало на поселок в Каслинском районе. Разыскиваемый преступник действительно был там: прятался от сотрудников полиции в погребе частного дома.

В настоящее время обвиняемый в краже в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания города Снежинска. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Максимальное наказание, предусмотренное частью 2 статьи 158 «Кража», составляет 5 лет лишения свободы. Такой срок грозит преступнику.