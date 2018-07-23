/ Мужчину без руки пятый день ищут родственники в поселке под Челябинском

Пропавшему нужна медицинская помощь из-за сахарного диабета.

В Сосновском районе разыскивают 66-летнего мужчину, который нуждается в срочной медицинской помощи. Рафаил Хузин пропал 19 июля. Как сказали родственники, мужчина ездил по своим делам в район вокзала, затем вернулся в поселок Локомотивный, но прошел мимо дома. Это увидели на камерах видеонаблюдения, установленных у соседей. Родственники утверждают, что у Рафаила Хузина бывали подобные провалы в памяти, когда он не узнавал собственный дом. Однако раньше мужчина не пропадал. Кроме того, челябинцу нужна срочная медицинская помощь: у него сахарный диабет.

Огромная просьба к жителям Челябинска: обращайте внимание на людей пожилого возраста. Он у нас диабетик на инсулине. Мы его ищем уже пятый день, ему может быть очень плохо. Он медленно ходит, прихрамывает на правую ногу, и по последним сведениям, у него оцарапано лицо. Если вы видите человека с потерянным лицом, похожего на пьяного, на скамье или у киосков общественного питания, это может быть папа. У него нет денег, он может искать, где поесть. Никуда не ведите папу, ему нужна медицинская помощь в первую очередь. Звоните в полицию (02) или по номеру 112. — рассказала сайту «Первый областной» дочь пропавшего Гульвира Хузина.

Приметы пропавшего: рост 164−170 сантиметров, темные волосы, небольшая растительность на лице, припухшие прищуренные глаза. Отсутствует по локоть правая рука.

Был одет: белая кепка, белая куртка, светлые брюки, черные туфли.

Всех, кто видел мужчину, просят обратиться в полицию — «02», либо в поисковый отряд «Лиза Алерт» — 8−800−700−54−52 (звонок бесплатный).