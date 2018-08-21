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/ «Он украл ребенка!». Обеспокоенная мать ищет мужчину, забравшего дочь

«Он украл ребенка!». Обеспокоенная мать ищет мужчину, забравшего дочь

Женщина ведет поиски уже две недели.
сегодня в 17:29
  |  Общество

Жительница Челябинской области обратилась за помощью. Свой призыв женщина опубликовала в социальных сетях. Она заявила, что ее 3-летнюю дочь похитили из детского сада в Троицке. Известно и имя предполагаемого «негодяя», воспитатели отдали ребенка отцу. После этого мужчина скрылся и не выходит на связь с бывшей супругой уже 2 недели.

Помогите найти мужчину! Он украл ребенка. Больше недели полиция его ищет, безрезультатно. Может, кто видел его с девочкой в Челябинской области? — обращается за помощью мать.

Как утверждают соседи семьи, это уже не первый подобный случай. За последний год мужчина сильно изменился, стал вести себя необычно, следить за бывшей супругой из окна своей машины. Однажды он уже пытался похитить девочку.

Правоохранители отмечают, что ведут поиски отца и дочери. При этом говорить о похищении нельзя, поскольку мужчина является официальным представителем ребенка.

В настоящее время устанавливается местоположение мужчины и ребенка, проводятся разыскные работы. Предположений о том, где они могут находиться, сейчас нет. — подтвердили в правоохранительных органах Челябинской области.

Отметим, что мужчина может находиться в Троицке.

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