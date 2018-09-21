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/ Вооруженный подросток открыл стрельбу в копейской школе

Вооруженный подросток открыл стрельбу в копейской школе

Один из школьников ранен.
сегодня в 18:16
  |  Происшествия
Сегодня, 21 сентября, в копейской школе ученик 8 класса открыл стрельбу из пистолета. Пуля попала в голову семиклассника. Руководство учебного заведения рассказывает, что подросток, который пришел с оружием, не должен был находиться в школе.

Каким-то образом пистолет оказался у человека, который у нас не учится. Он на дому обучался, потому что в школу ходить не хотел. Он пришел в школу с этим пистолетом. На улице решил поупражняться. По касательной задел ученика. — комментирует сайту «Первый областной» директор школы.

Металлическая шарик задел лоб школьника. Подростку обработали рану, его здоровью сейчас ничего не угрожает, говорит руководство школы. Полиция начала проверку по факту данного происшествия.

В одной из школ Копейска днем ученик 8 класса произвел выстрел из пневматического пистолета. Были причинены ссадины другому ученику 7-класснику, в госпитализации он не нуждается. — комментирует пресс-служба ГУ МВД.

Сайта «Первый областной» следит за развитием событий.

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