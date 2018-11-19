/ Два ружья и 63 патрона обнаружили сотрудники транспортной полиции у жителя Усть-Катава

Мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.

Сотрудники транспортной полиции Челябинской области задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Житель Усть-Катава был остановлен в ходе розыскных мероприятий на станции Златоуст.

В ходе обыска по месту жительства у 48-летнего подозреваемого сотрудники транспортной полиции обнаружили под диваном два двуствольных гладкоствольных ружья «ТОЗ-54» и «Иж- 27» 12 калибра. В комнате также были обнаружены 63 патрона 12-го калибра и четыре банки с порохом. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

Экспертиза показала, что все ружья исправны, а патроны к ним являются боеприпасами. Следователи ЛОП возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальный срок лишения свободы по данной статье составляет 4 года.