/ Минутой молчания и возложением цветов почтили память жертв керченской трагедии

После стрельбы и взрыва в колледже погибли 20 человек.

Выразить соболезнования семьям погибших в керченском колледже решила молодежь Челябинска. Активисты вечером собрались возле памятника «Орленок», посвященному героям Октябрьской революции и Гражданской войны на Урале. Они принесли с собой красные гвоздики, которые возложили к монументу.

Мы с ребятами решили поддержать жителей Керчи, возложить цветы к памятнику. Такая акция идет по всей стране, ведь в тяжелую минуту всем нужна поддержка. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и выражаем соболезнования тем, кто утратил своих близких и родных. — рассказал челябинец Александр Пашкеев.

Соболезнования выразил также губернатор Борис Дубровский. С минуты молчания началась премьера спектакля «Богема», привезенного в Челябинск труппой Большого театра.

Мы сегодня планировали здесь стать участниками большого театрального праздника, но случилась беда. В Крыму, в Керчи, в Политехническом колледже произошел теракт, который унес жизни людей, наших соотечественников. Жители Челябинской области солидарны в горе с жителями Крыма. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших. Мы уверены, что зло будет наказано. Друзья, я прошу вас почтить память погибших минутой молчания. — сказал перед спектаклем Борис Дубровский.

Напомним, 17 октября в Политехническом колледже в Керчи прогремел взрыв. Случившееся признали терактом. Взрывное устройство заложил студент того же колледжа, а перед этим он расстрелял нескольких однокашников. Сообщается, что сам террорист застрелился в том же колледже. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Больше 30 человек пострадали, 20 числятся среди погибших. В Крыму объявлен 3-дневный траур.