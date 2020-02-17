Вооружен арбалетом: стали известны подробности нападения на сотрудников «скорой» в Озерске

Целью злоумышленников оказались анализы.

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В региональном Минздраве прокомментировали инцидент, произошедший в ночь на 15 февраля в Озерске. В станцию скорой медицинской помощи для освидетельствования доставили пьяного мужчину. После того, как он сдал необходимые анализы, было совершено нападение.

«Четыре человека, один из которых вооружен арбалетом, попытались забрать сданные анализы. Двое сотрудников скорой помощи оказали сопротивление. На данный момент они находятся в травматологическом отделении с сотрясением мозга, состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет», — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Нападавших опознали. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Отметим, что станция скорой помощи в Озерске оборудована камерами видеонаблюдения и тревожной кнопкой.